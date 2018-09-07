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Откровенный провал: самые безвкусные наряды звезд на красной дорожке GQ Awards ТОП-10

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ФОТО: PA Wire / SCANPIX

В Лондоне прошла церемония награждения Men of the Year Awards 2018, организованная британским изданием GQ, которое ежегодно отмечает тех, кто внес особый вклад в культуру, моду, политику, шоу-бизнес и спорт, пишет Русский TVNET.

Многие знаменитости предстали на красной ковровой дорожке в очень провокационных нарядах, но всегда ли залог модного успеха кроется в откровенности?

Предлагаем посмотреть на самые, на наш взгляд, безвкусные, хоть и очень смелые и яркие наряды звезд.

Хотя не исключено, что вы с нами не согласитесь...

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

ФОТО: Steve Ross/Capital Pictures / ROS/Capital Pictures

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

ФОТО: PA Wire / SCANPIX

ФОТО: PA Wire/Scanpix

ФОТО: PA Wire/Scanpix

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