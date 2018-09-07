Откровенный провал: самые безвкусные наряды звезд на красной дорожке GQ Awards ТОП-10
7 сентября 2018, 12:29
В Лондоне прошла церемония награждения Men of the Year Awards 2018, организованная британским изданием GQ, которое ежегодно отмечает тех, кто внес особый вклад в культуру, моду, политику, шоу-бизнес и спорт, пишет Русский TVNET.
Многие знаменитости предстали на красной ковровой дорожке в очень провокационных нарядах, но всегда ли залог модного успеха кроется в откровенности?
Предлагаем посмотреть на самые, на наш взгляд, безвкусные, хоть и очень смелые и яркие наряды звезд.
Хотя не исключено, что вы с нами не согласитесь...