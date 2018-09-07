Пт, 7.09.2018
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Без простора для фантазии: Ирина Шейк показала себя в прозрачном боди

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Ирина Шейк.

ФОТО: Instagram / Instagram

32-летняя модель и возлюбленная голливудского актёра Брэдли Купера не перестаёт восхищать поклонников. В прошлом году Ирина Шейк впервые стала мамой, подарив своему избраннику дочь Лею. Уже спустя пару недель модель вернулась в былую форму и вышла из декретного отпуска, пишет Fabiosa.

Ирина регулярно появляется на красной ковровой дорожке и светских вечеринках, демонстрируя идеальную фигуру и экстравагантные наряды.

А на днях Шейк приняла участие в модном показе бренда Intimissimi, который состоялся в Вероне. Модель появилась на подиуме в полупрозрачном боди и просторной черной накидке, что называется, не оставляющих простора для фантазии.

Похваставшись роскошными формами, Ирина затмила всех своих коллег. Второй выход Шейк был скромнее. Модель продефилировала в блестящем боди, украшенном пайетками.

После показа поклонники искупали Ирину в комплиментах.

Какая вы тут невероятная, слов описать даже нет.

Красота, глаз не отвести!

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