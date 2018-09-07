Без простора для фантазии: Ирина Шейк показала себя в прозрачном боди

32-летняя модель и возлюбленная голливудского актёра Брэдли Купера не перестаёт восхищать поклонников. В прошлом году Ирина Шейк впервые стала мамой, подарив своему избраннику дочь Лею. Уже спустя пару недель модель вернулась в былую форму и вышла из декретного отпуска, пишет Fabiosa.
Ирина регулярно появляется на красной ковровой дорожке и светских вечеринках, демонстрируя идеальную фигуру и экстравагантные наряды.
А на днях Шейк приняла участие в модном показе бренда Intimissimi, который состоялся в Вероне. Модель появилась на подиуме в полупрозрачном боди и просторной черной накидке, что называется, не оставляющих простора для фантазии.
Похваставшись роскошными формами, Ирина затмила всех своих коллег. Второй выход Шейк был скромнее. Модель продефилировала в блестящем боди, украшенном пайетками.
После показа поклонники искупали Ирину в комплиментах.
Какая вы тут невероятная, слов описать даже нет.
Красота, глаз не отвести!