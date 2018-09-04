Фу... Девушка окунула окорочка в сладкую газировку и напугала интернет

В Twitter была опубликована весьма странная запись с женщиной, которая в присутствии ребенка окунала кусок жареной курицы в сладкую газировку. Ее трапеза попала под видеокамеры на трансляции теннисного турнира US Open, пишет Lifestyle .

"Я больше не смогу есть курицу, как делала это раньше. Теперь перед моими глазами будет стоять эта сладкая газировка с кубиками льда"", Ммм, как вкусно…", "Извращение какое-то", "Кажется, кто-то беременный", "Нет, это кто-то тупой", "Почему она окунает куриные пальчики в газировку? Почему это происходит? Кто-нибудь, срочно вызывайте копов!", – дискутируют пользователи сети в комментариях под видео.