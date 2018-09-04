Фу... Девушка окунула окорочка в сладкую газировку и напугала интернет

Видео за несколько часов стало хитом просмотров в сети.
В Twitter была опубликована весьма странная запись с женщиной, которая в присутствии ребенка окунала кусок жареной курицы в сладкую газировку. Ее трапеза попала под видеокамеры на трансляции теннисного турнира US Open, пишет Lifestyle.
За несколько часов видео набрало почти полмиллиона просмотров. Многочисленные комментаторы спорили, насколько адекватна такая пищевая привычка.
"Я больше не смогу есть курицу, как делала это раньше. Теперь перед моими глазами будет стоять эта сладкая газировка с кубиками льда"", Ммм, как вкусно…", "Извращение какое-то", "Кажется, кто-то беременный", "Нет, это кто-то тупой", "Почему она окунает куриные пальчики в газировку? Почему это происходит? Кто-нибудь, срочно вызывайте копов!", – дискутируют пользователи сети в комментариях под видео.