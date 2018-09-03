Не верю, что ей почти 50 лет! Актриса Рена Риффел показала тело в откровенном бикини

LimonЗвездыНе верю, что ей почти 50 лет! Актриса Рена Риффел показала тело в откровенном бикиниНе верю, что ей почти 50 лет! Актриса Рена Риффел показала тело в откровенном бикини ГАЛЕРЕЯ!Limon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать3 сентября 2018, 12:2649-летняя звезда фильма «Шоугелз» приняла участие в фотосессии у бассейна. Снимки восхитили поклонников, что не удивительно! Рена Риффел в свои почти 50 лет с легкостью может потягаться с юными девушками, ведь ее фигура практически безупречна. Видимо, Рена это тоже отлично понимает, иначе вряд ли выбрала бы такой купальник...ФОТО: AFP / ScanpixСмотри нашу галерею!актрисазвезды