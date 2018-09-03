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  • Не верю, что ей почти 50 лет! Актриса Рена Риффел показала тело в откровенном бикини

Не верю, что ей почти 50 лет! Актриса Рена Риффел показала тело в откровенном бикини ГАЛЕРЕЯ!

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49-летняя звезда фильма «Шоугелз» приняла участие в фотосессии у бассейна. Снимки восхитили поклонников, что не удивительно! 

Рена Риффел в свои почти 50 лет с легкостью может потягаться с юными девушками, ведь ее фигура практически безупречна. 

Видимо, Рена это тоже отлично понимает, иначе вряд ли выбрала бы такой купальник...

ФОТО: AFP / Scanpix

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