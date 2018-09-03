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  • Груди-базуки! Модель с самым большим бюстом решила сделать его еще больше

Груди-базуки! Модель с самым большим бюстом решила сделать его еще больше

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Ники Валентина Роуз уверяет, что у нее самая большая грудь в Англии, но ей этого мало, и девушка решила пойти еще дальше, пишет Лайф.

 

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Британской модели Ники Валентине Роуз всего 26 лет, а она уже идет на рекорд. У девушки просто нереально огромная грудь — не своя, конечно. В погоне за идеальным размером она потратила на операции уже 70 тыс. фунтов. Но этого ей мало.

 

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В очередной раз девушка собирается сделать себе грудь еще больше. Она хочет вставить себе новые импланты.

После такого каждая ее грудь будет весить по пять килограммов, и без негативных последствий здесь не обойдется. Врачи предупреждают, что модель ждут серьезные проблемы со здоровьем, включая больную спину, но для нее важна визуальная красота.

 

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Сама Ники признается, что жить с такой грудью не очень удобно: она не может водить машину, брить подмышки и просто нормально спать

Но тем не менее с ней она чувствует себя особенной и гораздо комфортнее, чем раньше. После операции на грудь Ники планирует преобразить ягодицы и сделать талию уже, чем сейчас.

 

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Некоторые друзья пытаются ее отговорить от этого безумства, но для нее самое главное — радоваться своему отражению в зеркале.

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