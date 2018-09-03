Груди-базуки! Модель с самым большим бюстом решила сделать его еще больше

A post shared by NVR (@vip_glamour_x) on Aug 26, 2018 at 6:55am PDT

Британской модели Ники Валентине Роуз всего 26 лет, а она уже идет на рекорд. У девушки просто нереально огромная грудь — не своя, конечно. В погоне за идеальным размером она потратила на операции уже 70 тыс. фунтов. Но этого ей мало.

A post shared by NVR (@vip_glamour_x) on May 4, 2018 at 4:26pm PDT

В очередной раз девушка собирается сделать себе грудь еще больше. Она хочет вставить себе новые импланты.

После такого каждая ее грудь будет весить по пять килограммов, и без негативных последствий здесь не обойдется. Врачи предупреждают, что модель ждут серьезные проблемы со здоровьем, включая больную спину, но для нее важна визуальная красота.

A post shared by NVR (@vip_glamour_x) on Jun 30, 2018 at 3:33am PDT

Сама Ники признается, что жить с такой грудью не очень удобно: она не может водить машину, брить подмышки и просто нормально спать

Но тем не менее с ней она чувствует себя особенной и гораздо комфортнее, чем раньше. После операции на грудь Ники планирует преобразить ягодицы и сделать талию уже, чем сейчас.

A post shared by NVR (@vip_glamour_x) on Mar 25, 2018 at 8:45am PDT