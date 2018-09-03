Загадочная смерть: на яхте мексиканского миллиардера найдено тело 20-летней звезды Instagram

20-летняя Шинейд работала на судне в течение четырех месяцев, однако не уточняется, чем именно она занималась. Семья девушки рассказала, что в последнее время она выкладывала красивые фото из Средиземноморья.

При каких обстоятельствах было найдено тело модели, не сообщается. Однако пока яхта не может покинуть порт, так как полиция ведет расследование.