Загадочная смерть: на яхте мексиканского миллиардера найдено тело 20-летней звезды Instagram
3 сентября 2018, 11:01
Австралийская модель и звезда Instagram 20-летняя Шинейд Макнамара была найдена мертвой на роскошной яхте мексиканского миллиардера у берегов Греции, сообщает The Sun.
20-летняя Шинейд работала на судне в течение четырех месяцев, однако не уточняется, чем именно она занималась. Семья девушки рассказала, что в последнее время она выкладывала красивые фото из Средиземноморья.
При каких обстоятельствах было найдено тело модели, не сообщается. Однако пока яхта не может покинуть порт, так как полиция ведет расследование.
Судно принадлежит бизнесмену из Мексики, сам он, по данным СМИ, покинул яхту за три дня до обнаружения тела австралийки.