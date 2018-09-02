Шесть романтических вещей, которые вы можете сделать после ceкcа с вашим партнером

1. Принять ванну вместе

Секс может быть действительно грязным — как в прямом, так и в переносном смысле, вызывая потливость в результате физической активности. Иногда некоторые «телесные соки» могут ускользнуть от вас, что станет настоящим беспорядком. Так почему бы вам не пойти в душ вместе, чтобы вернуть чувство чистоты и свежести своему телу. Никогда не знаешь, что может произойти. Возможно, именно в душе вас настигнет продолжение бурных эмоций, пишет Cluber.com.ua.

2. Сделайте это снова

Что мешает вам повторить недавно пережитую бурю страстей и эмоций? Потратьте время, чтобы дышать и смотреть друг другу в глаза. Начните целовать друг друга, повторяя все это снова и снова. Не спешите в своих движениях, возвращаясь к этапу предварительных ласк. Понимая полную готовность своего партнера, не останавливайтесь в своих движениях. Хороший cекс в первый раз обещает быть таким же и в последующие разы.

3. Обнимайтесь

Оставайтесь на физическом уровне, не забывая про ваш энергетический фон. Физическая близость не всегда вращается вокруг секса. Иногда вы можете создать интимным вариантом после того, как вы только что провели утомляющую сессию сексуальных отношений с вашим партнером.

4. Общайтесь на сердечные темы

Секc может быть весьма серьезным занятием в особенности для тех, кто действительно имеет тенденцию воспринимать это всерьез. Вещи могут стать действительно насыщенными и интенсивными, что может подавлять вас эмоционально. Вы можете идти вперед с поднятым настроением, общаясь на глупые и смешные темы. Только так вы снимете с себя чувство возможного напряжения.

5. Смотрите друг другу в глаза

Глаза — это отражение души человека, верно? Порой интимность может быть чем-то таким же простым, как просто смотреть в глаза вашего партнера. При этом не нужно ничего говорить. Вы можете просто смотреть друг другу в глаза с утомлением — зная, что вы связаны прочной интимной нитью.

6. Подзаправьтесь едой