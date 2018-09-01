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Ученые выяснили, во сколько нужно завтракать, чтобы похудеть

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breakfast with eggs, cherry tomatoes, bacon and fresh toasted toast

ФОТО: Ivanna Grigorova / PantherMedia / Ivanna Grigorova

Поздний завтрак и ранний ужин способствуют снижению веса, говорят результаты эксперимента учёных из Университета Суррея в Великобритании. Описание исследования, опубликованное в Journal of Nutritional Sciences, приводит научный портал EurekAlert, пишет Лайф.

В эксперименте приняло участие 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет. Они придерживались традиционного рациона питания, без строгих ограничений, но девять из них завтракали на полтора часа позже обычного и на полтора часа раньше ужинали. В итоге люди, изменившие время приёма пищи, похудели в два раза больше, чем люди, питающиеся по старому графику. Также первая группа заявила, что у них снизился аппетит и уменьшилось количество перекусов в течение дня.

— Как мы видели у этих участников, соблюдение такого приёма пищи не всегда может быть совместимо с семейной и социальной жизнью. Но нужно стремиться к этому, поскольку потенциальные преимущества такой диеты очевидны, — заявил доктор Джонатан Джонстон из Университета Суррея.

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