Ученые выяснили, во сколько нужно завтракать, чтобы похудеть

В эксперименте приняло участие 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет. Они придерживались традиционного рациона питания, без строгих ограничений, но девять из них завтракали на полтора часа позже обычного и на полтора часа раньше ужинали. В итоге люди, изменившие время приёма пищи, похудели в два раза больше, чем люди, питающиеся по старому графику. Также первая группа заявила, что у них снизился аппетит и уменьшилось количество перекусов в течение дня.