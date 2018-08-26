«Хочется мороженого»: Ротару прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Народная артистка СССР София Ротару вслед за своим концертным директором опровергла сообщения о своей госпитализации после выступления в Уфе. Всенародная любимица поспешила успокоить своих поклонников постом о том, что ей хочется мороженого.

«Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем. Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!»— написала в Instagram певица.