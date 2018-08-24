Умер известный актер и режиссер - звезда российских сериалов

«Игорь Войтулевич умер после продолжительной болезни в ночь на 23 августа в Болгарии в возрасте 60 лет», — рассказали в театре.

Войтулевич ставил спектакли в «Сатириконе» и в театре имени Маяковского, работал в Читинском театре и служил главным режиссером Смоленского областного театра. Он также стоял у истоков Израильского государственного театра «Гешер».

Он также работал на телевидении. В частности, выступил режиссером проектов «Свадьбы не будет», «Проверка на любовь», «Формула счастья» и «Нанолюбовь».