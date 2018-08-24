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Умер известный актер и режиссер - звезда российских сериалов

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Internet.

В Болгарии скончался актер и режиссер Игорь Войтулевич. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского театра имени Маяковского.

«Игорь Войтулевич умер после продолжительной болезни в ночь на 23 августа в Болгарии в возрасте 60 лет», — рассказали в театре.

Войтулевич ставил спектакли в «Сатириконе» и в театре имени Маяковского, работал в Читинском театре и служил главным режиссером Смоленского областного театра. Он также стоял у истоков Израильского государственного театра «Гешер».

Он также работал на телевидении. В частности, выступил режиссером проектов «Свадьбы не будет», «Проверка на любовь», «Формула счастья» и «Нанолюбовь».

Игорь Войтулевич сыграл в сериалах «Сестра моя, Любовь», «Хозяйка моей судьбы» и «Торговый центр».

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