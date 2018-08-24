Модель Playboy задушили в собственной спальне через три дня после ограбления
24 августа 2018, 15:28
По сообщениям полицейских, за несколько дней до убийства модели её дом был ограблен, пишет Life.ru.
Трагический случай произошёл в Филадельфии: полицейские обнаружили труп 36-летней экс-модели Playboy Кристины Карлин-Крафт. Тело девушки было найдено в спальне загородного дома, сообщает New York Post.
Убийство произошло в ночь на среду. Как заявили правоохранительные органы, за несколько дней до убийства они приезжали в дом модели. Тогда она пожаловалась, что её ограбили.
Пока неизвестно, связано ли ограбление с убийством Кристины. Её тело было отправлено на медэкспертизу, которая показала, что девушка была задушена. В настоящий момент полиция занимается расследованием жуткого убийства.