Пт, 24.08.2018
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Модель Playboy задушили в собственной спальне через три дня после ограбления

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Свеча. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

По сообщениям полицейских, за несколько дней до убийства модели её дом был ограблен, пишет Life.ru.

Трагический случай произошёл в Филадельфии: полицейские обнаружили труп 36-летней экс-модели Playboy Кристины Карлин-Крафт. Тело девушки было найдено в спальне загородного дома, сообщает New York Post.

Убийство произошло в ночь на среду. Как заявили правоохранительные органы, за несколько дней до убийства они приезжали в дом модели. Тогда она пожаловалась, что её ограбили.

Пока неизвестно, связано ли ограбление с убийством Кристины. Её тело было отправлено на медэкспертизу, которая показала, что девушка была задушена. В настоящий момент полиция занимается расследованием жуткого убийства.

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