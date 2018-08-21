Марина Кравец поможет Ольге Бузовой выбрать мужа

Марина Кравец: «Опыт единственной девушки в Comedy Club помог мне и в общении с участниками шоу «Замуж за Бузову». Порой с ними я была довольно жёсткой, нередко подкалывала их, что делало их пребывание на проекте еще более ярким и эмоционально насыщенным. Хотя там в целом эмоций будет через край! А наша с Олей модель отношений не строилась по принципу «наставник-ученик». Мы общались по-человечески, по-женски, ведь очень сложно составить полное впечатление о человеке за короткий срок, а уж когда от твоего выбора зависит дальнейшая жизнь, мнение со стороны может быть полезным. Оля – известная, сильная, современная девушка, и ей не так просто найти мужчину, готового принять её образ жизни. Поэтому на шоу пришли 15 смелых парней, которые, взвесив все за и против, решили рискнуть и посоревноваться за право быть рядом с ней».