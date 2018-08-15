Наконец-то оделась: звезда реалити-шоу, которую мы привыкли видеть голой, разошлась на природе

Однако в этот раз в Сеть попали фото, на которых Лиза более чем одета.

Звезда ТВ в плюшевой пижаме провела день на природе, а ночевала, судя по сообщениям СМИ, прямо в домике на дереве. При этом Лиза не упустила шанса принять странную позу перед объективом…