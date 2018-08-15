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  • Наконец-то оделась: звезда реалити-шоу, которую мы привыкли видеть голой, разошлась на природе

Наконец-то оделась: звезда реалити-шоу, которую мы привыкли видеть голой, разошлась на природе

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ФОТО: Vida Press

Фотографии звезды «Большого брата» Лизы Эпплтон обычно вызывают шок, ведь 50-летняя британка обожает сниматься голышом. Не смущают ее при этом и лишние килограммы.

Однако в этот раз в Сеть попали фото, на которых Лиза более чем одета.

ФОТО: Vida Press

Звезда ТВ в плюшевой пижаме провела день на природе, а ночевала, судя по сообщениям СМИ, прямо в домике на дереве. При этом Лиза не упустила шанса принять странную позу перед объективом…  

ФОТО: Vida Press

ФОТО: Vida Press

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