Наконец-то оделась: звезда реалити-шоу, которую мы привыкли видеть голой, разошлась на природе
15 августа 2018, 15:52
Фотографии звезды «Большого брата» Лизы Эпплтон обычно вызывают шок, ведь 50-летняя британка обожает сниматься голышом. Не смущают ее при этом и лишние килограммы.
Однако в этот раз в Сеть попали фото, на которых Лиза более чем одета.
Звезда ТВ в плюшевой пижаме провела день на природе, а ночевала, судя по сообщениям СМИ, прямо в домике на дереве. При этом Лиза не упустила шанса принять странную позу перед объективом…