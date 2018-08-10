Звезда сериала «Физрук» спасает больного сына

Всегда позитивный на экране актер поделился подробностями совсем не веселой жизни. Евгений Кулаков рассказал о трудностях в семье, больном аутизмом и ДЦП сыне и нехватке финансов на его лечение, пишет СтарХит.
Евгений Кулаков многим запомнился по ролям хакера Вани Тихонова в сериале «След» и химика в «Физруке». Улыбчивый, обаятельный… Но мало кто знает, какая беда стоит за этой улыбкой. Почти все гонорары уходят на реабилитацию 14-летнего сына Ильи, который с рождения страдает аутизмом и ДЦП. Год назад актер приобрел квартиру в Москве в ипотеку сроком на 25 лет. Однако въехать туда не может до сих пор. Средств катастрофически не хватает.
«С женой Олей решили купить трехкомнатные апартаменты площадью 65 квадратов, когда узнали, что во второй раз станем родителями. Продали нашу маленькую квартирку на четвертом этаже в доме без лифта и осознанно впряглись в кабалу, а что делать? Сняли поблизости жилье в надежде поскорее закончить ремонт и переехать. Выполнить внутреннюю отделку гостиной, совмещенной с кухней, по бартеру помогла студия интерьера ArtBaza. После этого все встало… Я снимаюсь в кино, играю в антрепризном спектакле с Ириной Муравьевой, но деньги буквально тают. Счастье, что второй ребенок, дочка Ника, абсолютно здорова», – делится со «СтарХитом» Евгений.
Мальчик родился в 2004 году, и если диагноз «ДЦП» ему поставили сразу, то аутизм не могли определить в течение нескольких лет, так как в России данное отклонение почти не исследовали. Медики решили, что у ребенка психоз, и ошибочно прописали нейролептики. В результате мальчик лишился зачатков речи.
«Жена ушла из театра, чтобы все время находиться рядом с Илюшей. Сама начала изучать заболевание и нашла верный научный подход, который применяется в Америке. Благодаря ей удалось добиться определенных успехов. Даже врачи удивляются. Например, сейчас сын сам одевается, ест и ходит в туалет. Для детей с аутизмом и ДЦП это огромные достижения», – рассказывает Евгений.
Кулаков вынужден тратить колоссальные деньги на реабилитацию наследника. Прогулочное кресло стоит 200 тыс. рублей. А недавно всей семьей отдыхали в специализированном лагере в Сочи, где с Ильей каждый день занимались педагоги. Двухнедельное проживание с питанием и переездом обошлось семье в круглую сумму – 600 тыс. рублей.
«Ребенок вернулся другим. Такие развивающие программы, безусловно, эффективны, но потяну ли дальше? Ведь нужно еще закончить ремонт. Сейчас на повестке дня вопрос со школой. Нужна не просто коррекционная. Знаю, что существуют классы для детей с особенностями развития. Наталья Водянова создала такие в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, но в столице их пока нет, а переехать не можем из-за моей работы. Очень надеюсь, что нам поможет какой-либо благотворительный фонд».