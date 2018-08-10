Звезда сериала «Физрук» спасает больного сына

Евгений Кулаков многим запомнился по ролям хакера Вани Тихонова в сериале «След» и химика в «Физруке». Улыбчивый, обаятельный… Но мало кто знает, какая беда стоит за этой улыбкой. Почти все гонорары уходят на реабилитацию 14-летнего сына Ильи, который с рождения страдает аутизмом и ДЦП. Год назад актер приобрел квартиру в Москве в ипотеку сроком на 25 лет. Однако въехать туда не может до сих пор. Средств катастрофически не хватает.

A post shared by Евгений Кулаков и Ольга Бужор (@culacoff) on May 17, 2018 at 1:04am PDT

«С женой Олей решили купить трехкомнатные апартаменты площадью 65 квадратов, когда узнали, что во второй раз станем родителями. Продали нашу маленькую квартирку на четвертом этаже в доме без лифта и осознанно впряглись в кабалу, а что делать? Сняли поблизости жилье в надежде поскорее закончить ремонт и переехать. Выполнить внутреннюю отделку гостиной, совмещенной с кухней, по бартеру помогла студия интерьера ArtBaza. После этого все встало… Я снимаюсь в кино, играю в антрепризном спектакле с Ириной Муравьевой, но деньги буквально тают. Счастье, что второй ребенок, дочка Ника, абсолютно здорова», – делится со «СтарХитом» Евгений.

Мальчик родился в 2004 году, и если диагноз «ДЦП» ему поставили сразу, то аутизм не могли определить в течение нескольких лет, так как в России данное отклонение почти не исследовали. Медики решили, что у ребенка психоз, и ошибочно прописали нейролептики. В результате мальчик лишился зачатков речи.

A post shared by Евгений Кулаков и Ольга Бужор (@culacoff) on Jul 3, 2018 at 12:31am PDT

«Жена ушла из театра, чтобы все время находиться рядом с Илюшей. Сама начала изучать заболевание и нашла верный научный подход, который применяется в Америке. Благодаря ей удалось добиться определенных успехов. Даже врачи удивляются. Например, сейчас сын сам одевается, ест и ходит в туалет. Для детей с аутизмом и ДЦП это огромные достижения», – рассказывает Евгений.

Кулаков вынужден тратить колоссальные деньги на реабилитацию наследника. Прогулочное кресло стоит 200 тыс. рублей. А недавно всей семьей отдыхали в специализированном лагере в Сочи, где с Ильей каждый день занимались педагоги. Двухнедельное проживание с питанием и переездом обошлось семье в круглую сумму – 600 тыс. рублей.