Отложите дела на потом и расслабьтесь! Гороскоп на 11 августа

Нелегко будет справиться с проблемами в личной жизни – слишком велик соблазн забыть о них, заняться другими делами. Вы наверняка найдете, чем найти и порадовать себя, но постарайтесь все же уделить внимание любимому человеку, иначе мимолетная обида может иметь печальные последствия.

Стрелец

Не лучшим образом складывается профессиональная ситуация; ни беспрецедентный энтузиазм, ни редкое усердие не помогут вам достигнуть тех вершин, которые в другие дни можно было покорить без труда. Ошибкой будет планировать на этот день встречи и переговоры, обсуждение важных вопросов – вы не готовы отстаивать свою точку зрения в споре с оппонентом, который настроен хоть в какой-то степени агрессивно. Сложная финансовая ситуация заставит отказаться от запланированных покупок.

В личной жизни дела идут куда лучше. Вы сможете поладить с родственниками, прийти к соглашению даже с теми, кто обычно воспринимает в штыки любое ваше предложение. Любимый человек более обычного склонен к уступкам, и сегодня вам не придется тратить много времени на уговоры, чтобы получить желаемое. Занятия, которые вы долгое время считали бесполезными и скучными, вызовут неподдельный интерес и гарантируют новые впечатления.

Козерог

Высока вероятность профессиональных успехов, у наиболее активных представителей знака появится возможность подняться по служебной лестнице или заручиться поддержкой сильных мира сего. Есть шанс сделать удачные покупки, быстро закончить ремонт. Расходы будут значительными, но абсолютно оправданными. Рассчитывать на безусловную поддержку деловых партнеров и друзей не приходится, возможны конфликты в трудовом коллективе. Несколько улучшить ситуацию позволит посещение корпоративного развлекательного мероприятия.

Атмосфера в семье вполне спокойна, вероятность ссор с родственниками близка к нулю. Здравый смысл поможет вам вовремя дать нужные советы тем, кто в них нуждается, и уберечь близких людей от ошибок. День благоприятен для развития романтических отношений, общения с любимым человеком.

Водолей

Деловая активность снижена, интерес к профессиональным проблемам невысок. Мысли Водолеев заняты проблемами в личной жизни; однако вместо того, чтобы искать выход из создавшегося непростого положения, представители данного знака предпочитают обвинять в своих бедах окружающих, снова и снова перебирая в уме их недостатки. Не позволяйте дурному настроению завладеть вами; как только вы займете активную жизненную позицию, дела стремительно пойдут на лад.

Можно совершать поездки и пешие прогулки, в том числе и долгие, утомительные. Возможно получение известий от далеко живущих родственников и старых друзей. К общению и новым знакомствам вы не склонны, вряд ли поднимет настроение и посещение праздника или вечеринки. А вот занятия спортом наверняка взбодрят вас.

Рыбы

День, который следовало бы посвятить отдыху: жизненный потенциал снижен, велика вероятность бессонницы, недомогания, головных болей. Избегайте долгих поездок, в особенности незапланированных заранее, обдумывайте все поступающие предложения прежде, чем принять их. Велик будет соблазн доверить другим дела, исход которых для вас важен, или принять помощь людей, которые предлагают ее снова и снова, но звезды рекомендуют самостоятельность как в принятии решений, так и в работе. Отказавшись от роли лидера, вы вынуждены будете смириться с тем, что реализация многих идей откладывается на неопределенный срок.