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  • Экс-ведущая шоу «Орел и решка» показала округлившийся живот

Экс-ведущая шоу «Орел и решка» показала округлившийся живот

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Регина Тодоренко и Влад Топалов.

ФОТО: Instagram

В начале июля певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко обручились на Корсике. Как сообщали СМИ, влюбленные решили поторопиться со свадьбой из-за беременности телеведущей, пишет Лайф.

Регина не комментирует слухи о беременности, однако ей уже не удается скрывать округлившийся живот под объёмными нарядами.

ФОТО: Instagram

Тодоренко сама случайно показала фигуру в бикини на видео в Instagram Stories. У подписчиков телеведущей не осталось сомнений, что она в положении: "А срок у неё уже довольно большой, зачем скрывает?", "Ну точно же беременная, сейчас-то уже зачем отнекиваться?", — написали они.

Регина и Влад познакомились летом 2017 года во время работы над спектаклем "Заложи жену в ломбард". Для Тодоренко брак с Топаловым будет первым, а Влад уже был женат. В прошлом году певец развёлся с Ксенией Данилиной, дочерью российского бизнесмена Павла Данилина. Их брак продлился полтора года.

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