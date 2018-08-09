Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин

Причины смерти режиссера пока не раскрываются. Накануне в «Практике» сообщили, что Брусникин переведен с должности директора театра на должность худрука. Возглавил заведение Борис Мездрич, в 2015-м уволенный с поста директора Новосибирского театра оперы и балета из-за скандала с оперой «Тангейзер». Брусникин выполнял функции директора и худрука «Практики» с мая 2018 года, пишет Lenta.ru.