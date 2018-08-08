Самая сексуальная бабушка в мире отправила поклонников в нокаут своим голым фото

ФОТО: / Caters News Agency

Джина публикует фото в откровенных нарядах и рассказывает о том, как ей удается так хорошо выглядеть. При этом она честно признается, что грудные импланты ей в тягость.

ФОТО: / Caters News Agency

Несмотря на свой статус — Джина в свои 47 уже является бабушкой — она претендовала на роль Miss MAXIM 2018.

ФОТО: / Caters News Agency

По всей видимости, это фото — должно стать одним из ее козырей в этом состязании.

ФОТО: Gina Stewart/Caters News / Caters News Agency

Невиданная популярность Стюарт сделала ее одной из самых востребованных моделей в Австралии. Сама она объясняет свой успех чувством юмора:

Люди, которые умеют посмеяться над всеми трудностями, через которые им пришлось пройти, встать, отряхнуться и двинуться дальше, — такие люди не могут не вдохновлять!

ФОТО: Gina Stewart/Caters News / Caters News Agency