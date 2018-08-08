Самая сексуальная бабушка в мире отправила поклонников в нокаут своим голым фото

47-летняя Джина Стюарт из Австралии продолжает бить рекорды по приросту подписчиков. Всего за пару недель на ее страницу в Instagram подписалось почти 90 тыс. пользователей.
Джина публикует фото в откровенных нарядах и рассказывает о том, как ей удается так хорошо выглядеть. При этом она честно признается, что грудные импланты ей в тягость.
Несмотря на свой статус — Джина в свои 47 уже является бабушкой — она претендовала на роль Miss MAXIM 2018.
По всей видимости, это фото — должно стать одним из ее козырей в этом состязании.
Невиданная популярность Стюарт сделала ее одной из самых востребованных моделей в Австралии. Сама она объясняет свой успех чувством юмора:
Люди, которые умеют посмеяться над всеми трудностями, через которые им пришлось пройти, встать, отряхнуться и двинуться дальше, — такие люди не могут не вдохновлять!