Ср, 8.08.2018
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  • Самая сексуальная бабушка в мире отправила поклонников в нокаут своим голым фото

Самая сексуальная бабушка в мире отправила поклонников в нокаут своим голым фото

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Pic From Gina Stewart/Caters News -(Pictured: Gina Stewart, 47 from the Gold Coast, Queensland, Australia is a single mum of 4 and looks amazing for her age but regrets plastic surgery.) - An age-defying glam gran who doesnt have a single grey hair or stretch mark claims her secret is never touching anything PLASTIC. Blonde beauty Gina Stewarts lustrous golden locks, flawless glowing skin and toned physique see her regularly mistaken for a woman half her age. But amazingly the glamour model and single mum-of-four and grandma-of-one, from the Gold Coast, Queensland, Australia, is actually 47. SEE CATERS COPY

ФОТО: / Caters News Agency

47-летняя Джина Стюарт из Австралии продолжает бить рекорды по приросту подписчиков. Всего за пару недель на ее страницу в Instagram подписалось почти 90 тыс. пользователей.

ФОТО: / Caters News Agency

Джина публикует фото в откровенных нарядах и рассказывает о том, как ей удается так хорошо выглядеть. При этом она честно признается, что грудные импланты ей в тягость.

ФОТО: / Caters News Agency

Несмотря на свой статус — Джина в свои 47 уже является бабушкой — она претендовала на роль Miss MAXIM 2018.

ФОТО: / Caters News Agency

По всей видимости, это фото — должно стать одним из ее козырей в этом состязании.

ФОТО: Gina Stewart/Caters News / Caters News Agency

Невиданная популярность Стюарт сделала ее одной из самых востребованных моделей в Австралии. Сама она объясняет свой успех чувством юмора:

Люди, которые умеют посмеяться над всеми трудностями, через которые им пришлось пройти, встать, отряхнуться и двинуться дальше, — такие люди не могут не вдохновлять!

ФОТО: Gina Stewart/Caters News / Caters News Agency

ФОТО: / Caters News Agency

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