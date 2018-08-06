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  • Зима близко... Ратаковски снялась в рекламе нижнего белья для следующего сезона

Зима близко... Ратаковски снялась в рекламе нижнего белья для следующего сезона

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Эмили Ратаковски

ФОТО: Twitter / Twitter

Вот уже в четвёртый раз бренд DKNY приглашает американскую модель Эмили Ратаковски сняться в своей рекламе, и она не может отказать. На этот раз модель без комплексов рекламирует осенне-зимнюю коллекцию нижнего белья.

Модель демонстрировала как кружевные бюстгальтеры и боди, так и спортивное бельё. Стоит отметить, что позы Ратаковски принимала весьма скромные, в отличие от тех, которые на ее повседневных фотографиях. Да и сама реклама получилась вполне сдержанной.

Однако в некоторых местах она все-таки не могла сдержать страстных порывов... Дужка от очков ведь для того и создана, чтобы сексуально ее покусывать!

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