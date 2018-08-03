Пт, 3.08.2018
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  • «Петросянила с другим?» В соцсетях предположили причину развода пары юмористов

«Петросянила с другим?» В соцсетях предположили причину развода пары юмористов

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Евгений и Елена Петросян

ФОТО: Антенна

В то же время многие расстроились, узнав о слухах, которые ходят вокруг Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Теперь юзеры отмечают, что разочаровались и в юморе, и в любви, пишет Лайф.

Сообщения о том, что семья известных юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко разводятся и делят имущество, вызвали бурную реакцию в Сети. Некоторые пользователи соцсетей шутят, другие же пишут, что разочаровались в любви, раз такая пара решила расстаться после 30 лет брака.

Так или иначе, сообщения о расставании звёздной пары стали поводом для разных шуточных версий о том, почему Петросян и Степаненко разводятся.

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