«Петросянила с другим?» В соцсетях предположили причину развода пары юмористов

В то же время многие расстроились, узнав о слухах, которые ходят вокруг Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Теперь юзеры отмечают, что разочаровались и в юморе, и в любви, пишет Лайф.
Сообщения о том, что семья известных юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко разводятся и делят имущество, вызвали бурную реакцию в Сети. Некоторые пользователи соцсетей шутят, другие же пишут, что разочаровались в любви, раз такая пара решила расстаться после 30 лет брака.
как верить в любовь, если петросян разводится со степаненко 💔— Борисова (@borissssova) 2 августа 2018 г.
Хочу, чтоб Петросян и Степаненко записали официальное обращение к народу, в котором признались, что на самом деле они не разводятся и это всё очередная шутка.— Артём Дерягин (@DerArto) 3 августа 2018 г.
Ты понимаешь, что у твоих отношений нет шансов, когда видишь новость про то, что Петросян и Степаненко разводятся— Sokolovsky! (@MrSokolovsky) 3 августа 2018 г.
Петросян и Степаненко разводятся— Танюха Кардашьян (@i_want_donuts_) 2 августа 2018 г.
я больше не верю в любовь...
Так или иначе, сообщения о расставании звёздной пары стали поводом для разных шуточных версий о том, почему Петросян и Степаненко разводятся.
Пишут, что юморист Петросян застукал свою жену в момент, когда она петросянила с другим юмористом и потому подал на развод и раздел имущества.— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 3 августа 2018 г.
Степаненко теперь выйдет за Пьеху Стаса,а Петросян женится на Бузовой!!! ТРЕШАК!!! ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!— Злостный Падлокак (@Padlokak) 3 августа 2018 г.