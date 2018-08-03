Фото Галкина в обтягивающем наряде стало сенсацией

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин регулярно делится с многочисленными подписчиками не только сугубо деловыми, но и личными фотографиями и видео. Так, артист проиллюстрировал свой двухмесячный отпуск с семьей в Италии множеством снимков и забавных роликов, главными героями которых стали их с Аллой Пугачевой дети – четырехлетние Лиза и Гарри.

Впрочем, про себя любимого Максим тоже не забыл. Так, артист опубликовал снимок, на котором запечатлел себя в спортивной форме, держащим на вытянутой руке велосипед. "Ну, спорт, держись!" – подписал кадр Максим.

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Aug 2, 2018 at 8:18am PDT