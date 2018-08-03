Фото Галкина в обтягивающем наряде стало сенсацией

Максим Галкин успевает не только выступать и проводить время с семьей – артист еще занимается спортом. Телеведущий продемонстрировал фигуру в обтягивающем наряде, и фанаты пришли в неописуемый восторг, пишут Дни.ру.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин регулярно делится с многочисленными подписчиками не только сугубо деловыми, но и личными фотографиями и видео. Так, артист проиллюстрировал свой двухмесячный отпуск с семьей в Италии множеством снимков и забавных роликов, главными героями которых стали их с Аллой Пугачевой дети – четырехлетние Лиза и Гарри.
Впрочем, про себя любимого Максим тоже не забыл. Так, артист опубликовал снимок, на котором запечатлел себя в спортивной форме, держащим на вытянутой руке велосипед. "Ну, спорт, держись!" – подписал кадр Максим.
Поклонники пришли в восторг. "Рембо - отдыхает", "Вы прекрасны спору нет", "Красавец галченок", "Спорт и держится на таких оптимистах", "Максим! Вы СТИМУЛ для позитивной жизни. Спасибо", "Молодец Максим. Так держать. и правда ты очень красивый мужчина. и хороший отец", "Апалонище", "Спорт ты сила. Макс у Вас тут такое лицо что осталось вытянуть правую руку вперед а сверху плакат : А ТЫ сДАЛ НОРМЫ ГТО?", "Вот она силушка богатырская!!!", "Поразительный человек! Хороший папа, артист, спортсмен, замечательный муж. Счастья (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – рассыпались в комплиментах поклонники.