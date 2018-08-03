Исхудавшая Степаненко делит имущество с Петросяном

О том, что известные юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко делят совместно нажитое имущество, стало известно благодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление. Сообщается, что заявление подала Степаненко – 4 июля обращение зарегистрировали, а 6 августа его рассмотрит суд.

Петросян в беседе с представителями СМИ заявил, что не в курсе желания Степаненко поделить с ним имущество. "Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение", – цитирует популярного юмориста агентство городских новостей "Москва".

На вопрос о разводе он ответил коротко: "Какая вам разница, что у меня происходит?" Тогда репортеры связались со Степаненко. Та не ответила на расспросы, заявив, что она на репетиции.

Напомним, что СМИ всполошились, когда на своем бенефисе Елена появилась сильно похудевшей. Артистку еле узнали. Поклонники начали строить догадки, как ей удалось так феноменально похудеть.

Вскоре юмористка раскрыла секрет. Для начала Степаненко опровергла слухи о том, что избавилась от лишних килограммов благодаря диетам и специальным препаратам.