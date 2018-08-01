Ср, 1.08.2018
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Жена публично опустила Андрея Малахова под воду Смотрите видео!

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Андрей Малахов с женой.

ФОТО: Krasilnikov Stanislav/ITAR-TASS

Наталья Шкулева обнародовала видео из отпуска. В ролике она на примере мужа Андрея Малахова демонстрирует, как следует учить детей плавать, при этом бережно опуская голову шоумена в воду для тренировки задержки дыхания.

у себя в Instagram Шкулева выложила видео, сопроводив его подписью: «Отрабатываем технику обучения ребенка плаванию на муже!».

В ролике Андрей изображает малыша, а Наталья – маму. Под оглушительный треск цикад она, поддерживая телеведущего одной рукой, говорит: «Андрюша, ныряй!», затем плавно опускает его голову под воду.

Малахов послушно ныряет. «Молодец, хороший мальчик,» – похвалила Андрея жена. Поклонники оценили юмор пары. 

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