Жена публично опустила Андрея Малахова под воду Смотрите видео!
1 августа 2018, 14:19
Наталья Шкулева обнародовала видео из отпуска. В ролике она на примере мужа Андрея Малахова демонстрирует, как следует учить детей плавать, при этом бережно опуская голову шоумена в воду для тренировки задержки дыхания.
у себя в Instagram Шкулева выложила видео, сопроводив его подписью: «Отрабатываем технику обучения ребенка плаванию на муже!».
В ролике Андрей изображает малыша, а Наталья – маму. Под оглушительный треск цикад она, поддерживая телеведущего одной рукой, говорит: «Андрюша, ныряй!», затем плавно опускает его голову под воду.
Малахов послушно ныряет. «Молодец, хороший мальчик,» – похвалила Андрея жена. Поклонники оценили юмор пары.