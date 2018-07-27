Пт, 27.07.2018
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  • Подловили папарацци: Эмили Ратаковски позировала в бикини в объятиях мужа

Подловили папарацци: Эмили Ратаковски позировала в бикини в объятиях мужа

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Не так давно 27-летняя Эмили Ратаковски  отдыхала со своим мужем, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом  на солнечном пляже Майями. В это время ее подловили папарации и снимки Ратаковски в бикини быстро распространились по сети, пишет Сегодня.

Несмотря на то, что Эмили и так часто публикует "голые" фото в Instagram, в ее аккаунте реже появляются фото именно с такого ракурса. Не особо часто модель радует поклонников снимками и своим супругом.

Во время отдыха Эмили сменила несколько бикини из ее собственной коллекции бренда Inamorata.

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