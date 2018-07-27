Подловили папарацци: Эмили Ратаковски позировала в бикини в объятиях мужа
27 июля 2018, 12:32
Не так давно 27-летняя Эмили Ратаковски отдыхала со своим мужем, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом на солнечном пляже Майями. В это время ее подловили папарации и снимки Ратаковски в бикини быстро распространились по сети, пишет Сегодня.
Несмотря на то, что Эмили и так часто публикует "голые" фото в Instagram, в ее аккаунте реже появляются фото именно с такого ракурса. Не особо часто модель радует поклонников снимками и своим супругом.
Во время отдыха Эмили сменила несколько бикини из ее собственной коллекции бренда Inamorata.