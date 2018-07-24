Ольга Бузова попала в аварию: автомобиль телеведущей столкнулся с фурой
24 июля 2018, 18:03
После ужина в своём ресторане BuzFood телеведущая направлялась на работу в "Дом-2". Певица на своём Mercedes двигалась по МКАД, как в автомобиль красавицы врезалась фура, пишет Супер.
К счастью, грузовик ехал на небольшой скорости, поэтому Бузова отделалась шоком и небольшими ушибами, а вот её автомобилю потребуется серьёзный ремонт в автосервисе. Ольге придётся опоздать на лобное — девушка ожидает наряд ДПС.
Фото с места происшествия смотрите ЗДЕСЬ!