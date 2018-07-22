А чем рулила? Волочкова показала фирменный шпагат прямо на гидроцикле

Балерина Анастасия Волочкова буквально завалила поклонников своими снимками с отдыха в Турции, где, разумеется, не обошлось без её фирменного шпагата. На сей раз своё, кажется, любимое гимнастическое упражнение она продемонстрировала на гидроцикле.

Недавно балерина дала совет всем, кто также попытается растянуться на шпагат.

— Когда садитесь на шпагат, не забудьте вытягивать колени и стопы и животик втянуть, — написала она.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jul 20, 2018 at 2:08pm PDT

Все снимки балерина снабжает тегами love, или "любовь". Ранее Лайф сообщал, что у неё новый роман. Фото с возлюбленным балерина опубликовала в соцсетях в самом начале отдыха.