А чем рулила? Волочкова показала фирменный шпагат прямо на гидроцикле

22 июля 2018, 16:20
Балерина публикует снимки с отдыха в Турции, куда отправилась с новым возлюбленным, пишет Лайф.
Балерина Анастасия Волочкова буквально завалила поклонников своими снимками с отдыха в Турции, где, разумеется, не обошлось без её фирменного шпагата. На сей раз своё, кажется, любимое гимнастическое упражнение она продемонстрировала на гидроцикле.
Недавно балерина дала совет всем, кто также попытается растянуться на шпагат.
— Когда садитесь на шпагат, не забудьте вытягивать колени и стопы и животик втянуть, — написала она.
Все снимки балерина снабжает тегами love, или "любовь". Ранее Лайф сообщал, что у неё новый роман. Фото с возлюбленным балерина опубликовала в соцсетях в самом начале отдыха.