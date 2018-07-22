Не наиграл, а подарили. Бывший муж Бузовой показал «свой личный» самолёт

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов на своей странице в "Инстаграме" показал фото своего личного, как он утверждает, самолёта.

— Хочу сказать большое спасибо жёлтым газетёнкам и недоброжелателям! Благодаря Вам добрые люди дружненько скинули (деньги) мне на карту и я купил самолёт, — написал он.

A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on Jul 21, 2018 at 11:48am PDT

Ранее стало известно, что футболист выставил на продажу дом, где планировал жить с Бузовой. Примечательно, что, по информации агентства недвижимости, покупал он здание на 160 млн рублей, а продает — за 78.

До этого стало известно, что Дмитрий Тарасов снизил цену на четырёхкомнатную квартиру в Москве, которую уже год не может продать. К слову, там спортсмен жил со своей бывшей супругой Ольгой Бузовой. Также Дмитрий заложил два автомобиля: свой внедорожник Geländewagen, стоимость которого 7 млн рублей, и Mercedes GLE, за рулём которого ездила Ольга Бузова.