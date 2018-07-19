Фото и видео: появление Элины Нечаевой на фестивале Лаймы Вайкуле вызвало небывалый ажиотаж

Сама Нечаева тоже намекает на то, что в Латвии ей рады и делится яркими эмоциями и снимками.

«Сегодня восхитительный день! Я буду выступать в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. В последнее время я бывала здесь, чтобы послушать выступления других и мечтала когда-нибудь выступить на этой прекрасной сцене. Просто верьте в себя, работайте очень усердно и ваши мечты станут реальностью. Спасибо вам, дорогая Лайма!» - написала Элина Нечаева в Facebook.