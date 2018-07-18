Ср, 18.07.2018
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  • Сама нежность: Меган Маркл и принц Гарри посетили открытие выставки в Лондоне

Сама нежность: Меган Маркл и принц Гарри посетили открытие выставки в Лондоне

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Для выхода в свет герцог и герцогиня Сассекские выбрали наряды светлого оттенка.

Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно впервые побывали с официальным визитом в Ирландии в качестве королевской пары, появилась на открытии выставки в Лондоне. Об этом сообщают западные СМИ.

Мероприятие, на которое прибыла королевская чета, было посвящено Нельсону Манделе, южноафриканскому государственному и политическому деятелю, а также одному из самых известных активистов в борьбе за права человека. К слову, он был близко знаком с принцессой Дианой, а сам Гарри даже посещал тюрьму, в которой Мандела провел 18 лет. 

Отметим, что Меган продолжает восхищать своими образами на публике. Так, для очередного выхода герцогиня Сассекская выбрала платье-тренч нежно-розового оттенка из коллекции канадского бренда House of Nonie. Свой look она дополнила туфлями на каблуке и розовым клатчем в тон наряду. Волосы герцогиня собрала в нарочито небрежный пучок.

ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

Образ Меган очень гармонировал с нарядом принца Гарри, который также выбрал для выхода светлые тона: он надел бежевые брюки, серый пиджак и белую рубашку. Супруги постоянно улыбались друг другу и выглядели счастливо.

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