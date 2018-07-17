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Смотри: Лера Кудрявцева взбудоражила интимным видео

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Лера Кудрявцева.

ФОТО: Shemetov Maxim/COVI

Сейчас известная телеведущая Лера Кудрявцева находится в ожидании своего второго ребенка. 

Во время декрета она решила поделиться с поклонниками откровенным видео. В сториз своего аккаунта в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала видео, на котором показала, как ей делают массаж ног. Она прокомментировала этот ролик фразой: «Счастье есть». Поклонники предположили, что у беременной телеведущей стали отекать ноги, поэтому ей понадобились услуги массажиста. Смотрите на получающую неимоверное удовольствие Леру Кудрявцеву нижу, пишет 7d.org.ua.

 

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