Больше никаких споров! Эксперты рассказали как правильно заряжать смартфон

В старых радиотелефонах использовались никель-кадмиевые батареи, обладавшие "эффектом памяти". Их действительно надо было полностью разрядить и зарядить до 100% перед использованием.

Современные литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы избавлены от проблемы "эффекта памяти", поэтому готовы работать сразу "из коробки" без разгона.

Однако у этих аккумуляторов есть другой недостаток – им вреден полный разряд. Эксперты рекомендуют не допускать полного разряда батарей современных смартфонов и подключать их к зарядке на уровне 40-30%.

Эксперты не рекомендует играть на смартфоне во время зарядки – ресурсоемкие видеоигры сильно нагревают процессор. Во время заряда нагревается батарея, что в купе с нагрузкой на другие аппаратные части сильно "поджаривает" смартфон. Перегрев опасен снижением качества работы смартфона, а со временем устройство вовсе может выйти из строя.

Оставлять на ночь смартфон на зарядке не опасно, уверяют эксперты, но только если используется оригинальная фирменная зарядка – они обладают механизмом защиты от перегрева.