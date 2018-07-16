Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года: у Рыб явные проблемы с деньгами...

Лев

Самая высокая вероятность финансового успеха у Львов в понедельник. Плутон, планета-помощник, будет находиться в весьма выгодном для представителей данного Знака Зодиака положении. Именно в этот день астрологи отмечают возможность быстрого решения важных проблем и сложных ситуаций. Напоминание об уроках прошлого может сделать Львов сильнее и мудрее. Можно смело тратить крупные суммы в этот день, но только на нужные вещи.

Сатурн и Нептун, два мощнейших врага финансовой удачи Львов, 20 июля будут активными из-за совместного усиливающего аспекта. В пятницу Львам нельзя поддаваться вредным привычкам. Это одна из нескольких главных причин, почему денежная удача может обойти их стороной. Необходимо проявлять максимальную осторожность в этот день. Возможны предательства, лицемерие, обман, причем со стороны проверенных людей.

Дева

Девам стоит быть осторожнее с вредными привычками 20 и 22 июля, пока Венера будет мощной и способной на многое. Не стоит принимать важных решений в эти дни, особенно если они касаются денег. Застой в делах, который будет вызван негативными аспектами Венеры, будет временным, поэтому не стоит придавать ему важное значение.

Меркурий, главный помощник Дев, будет очень сильным в понедельник, что поможет правильно начать неделю. Представителям земного Знака лучше не сидеть без дела в первый день недели, потому что он может оказаться самым продуктивным из всех. Чем больше вы сделаете, тем проще будет работать потом.

Весы

Весам астрологи советуют создать благоприятную энергетику дома и на рабочем месте. Венера и Сатурн 16 и 20 июля будут крайне активными. Эти планеты — главные помощники Весов, поэтому понедельник и пятница окажутся во власти созидательной энергии. Если она будет свободно циркулировать по вашему дому или в офисе, то финансовые потоки достигнут своей цели. Желательно держать дом и рабочее место в полном порядке в течение всей недели.

22 июля Венера будет тоже очень мощной. Продуктивность Весов в этот день может возрасти до небес, несмотря на то, что это воскресенье. Работать или отдыхать — решать только самим Весам. У вас будет выбор, как провести последний день недели. Строго негативных дней на этой неделе не будет, но это не значит, что можно расслабиться и плыть по течению.

Скорпион

Пришла пора победить привычки, которые мешают разбогатеть. Сделать это с наибольшей вероятностью можно будет 16 и 20 июля, когда Марс, прямой помощник Скорпионов в финансовых делах, будет активен. Его ретроградность не помешает ему быть позитивным, так что представителям этого водного Знака можно смело заниматься решением любых проблем. Особенно позитивными эти два дня будут для тех, кто занят в сфере физического труда, для спортсменов, строителей.