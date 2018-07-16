Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 июля 2018 года: у Рыб явные проблемы с деньгами...

Финансовая сфера жизни очень важна, потому что в современном мире многое зависит именно от денег. Советы астрологов помогут вам привлечь финансовую удачу на этой неделе.
Овен
Овнам придется быть максимально осмотрительными 20 и 22 июля, в дни максимальной силы антагониста-Венеры. Планета окажется чрезвычайно мощной в усиливающих аспектах. Овнам не стоит ничего менять в эти дни — лучше следовать собственным правилам, а также наставлениям тех, кого они уважают. Деловые поездки и покупка билетов на автобусы, поезда и самолеты могут пройти неудачно, пишет Esotericblog.ru.
Самый положительный день — понедельник, когда усилится покровитель Овнов Марс. 16 июля красная планета поможет изменить судьбу представителям Огненного Знака. Если Овны почувствуют нехватку удачи, астрологи и специалисты сайта dailyhoro.ru советуют воспользоваться тремя эффективными практиками. Успех будет напрямую зависеть от приложенных усилий.
Телец
Тельцам эта неделя принесет много позитива. Венера, помощник Тельцов, окажется в усиливающих аспектах 20 и 22 числа. Эти дни можно считать самыми продуктивными для представителей Земного Знака. Астрологи утверждают, что в пятницу и воскресенье возможно усиление финансовой удачи. Можно смело начинать новые дела и бросать все силы на решение проблем, которые уже успели надоесть.
Плутон будет представлять опасность для Тельцов в понедельник из-за сильного негативного аспекта с Меркурием. Перед представителями этого созвездия может встать дилемма, вопрос выбора. Возможно, Тельцам придется столкнуться с неприятными воспоминаниями. Сосредоточенность на прошлом редко бывает полезной, так что астрологи советуют чаще устремлять свой взор вперед. Желательно постараться правильно обустроить свой дом и рабочее место. Существует пять магнитов для денег, которые должны быть дома у каждого, кто считает сферу финансов значимой.
Близнецы
Близнецы могут получить много удачи в эти семь дней. Астрологи советуют заняться обучением, усваивать как можно больше информации. Это поспособствует карьерному росту и уважению начальства, коллег. 16 июля Меркурий, главный союзник Близнецов, окажется в двойном усиливающем аспекте, что является великолепной новостью для любителей денег. В этот день можно воспользоваться шепотками на богатство и достаток, если хочется приблизиться к успеху максимально быстро.
20 июля главный финансовый антагонист Близнецов, Нептун, будет крайне активен. Проницательность и таланты воздушного Знака на время уйдут в тень. Астрологи советуют не ставить перед собой новых целей и задач в пятницу. В остальные дни желательно работать и не лениться. Трудоголикам в эти семь дней улыбнется финансовая удача.
Рак
Юпитер, главный помощник Раков в финансовых делах, будет сильным 22 июля. К сожалению, только в выходной день он будет помогать Ракам привлекать удачу. Это не значит, что самые важные дела следует оставить на воскресенье. На неделе можно заняться планированием, покупками. Особенно полезными будут покупки через интернет.
Плохие новости Ракам принесет второй союзник — Луна. 20, 21, 22 июля она будет слабее, чем обычно, в Знаке Скорпиона. 22 числа Юпитер компенсирует недостаток лунной созидательной энергетики, в остальные два дня он этого сделать не сможет. Пятница и суббота могут стать днями без энтузиазма и без мотивации, захочется уединения. Минимизировать ущерб и проблемы смогут те Раки, которые работают в одиночку и ни от кого не зависят.
Лев
Самая высокая вероятность финансового успеха у Львов в понедельник. Плутон, планета-помощник, будет находиться в весьма выгодном для представителей данного Знака Зодиака положении. Именно в этот день астрологи отмечают возможность быстрого решения важных проблем и сложных ситуаций. Напоминание об уроках прошлого может сделать Львов сильнее и мудрее. Можно смело тратить крупные суммы в этот день, но только на нужные вещи.
Сатурн и Нептун, два мощнейших врага финансовой удачи Львов, 20 июля будут активными из-за совместного усиливающего аспекта. В пятницу Львам нельзя поддаваться вредным привычкам. Это одна из нескольких главных причин, почему денежная удача может обойти их стороной. Необходимо проявлять максимальную осторожность в этот день. Возможны предательства, лицемерие, обман, причем со стороны проверенных людей.
Дева
Девам стоит быть осторожнее с вредными привычками 20 и 22 июля, пока Венера будет мощной и способной на многое. Не стоит принимать важных решений в эти дни, особенно если они касаются денег. Застой в делах, который будет вызван негативными аспектами Венеры, будет временным, поэтому не стоит придавать ему важное значение.
Меркурий, главный помощник Дев, будет очень сильным в понедельник, что поможет правильно начать неделю. Представителям земного Знака лучше не сидеть без дела в первый день недели, потому что он может оказаться самым продуктивным из всех. Чем больше вы сделаете, тем проще будет работать потом.
Весы
Весам астрологи советуют создать благоприятную энергетику дома и на рабочем месте. Венера и Сатурн 16 и 20 июля будут крайне активными. Эти планеты — главные помощники Весов, поэтому понедельник и пятница окажутся во власти созидательной энергии. Если она будет свободно циркулировать по вашему дому или в офисе, то финансовые потоки достигнут своей цели. Желательно держать дом и рабочее место в полном порядке в течение всей недели.
22 июля Венера будет тоже очень мощной. Продуктивность Весов в этот день может возрасти до небес, несмотря на то, что это воскресенье. Работать или отдыхать — решать только самим Весам. У вас будет выбор, как провести последний день недели. Строго негативных дней на этой неделе не будет, но это не значит, что можно расслабиться и плыть по течению.
Скорпион
Пришла пора победить привычки, которые мешают разбогатеть. Сделать это с наибольшей вероятностью можно будет 16 и 20 июля, когда Марс, прямой помощник Скорпионов в финансовых делах, будет активен. Его ретроградность не помешает ему быть позитивным, так что представителям этого водного Знака можно смело заниматься решением любых проблем. Особенно позитивными эти два дня будут для тех, кто занят в сфере физического труда, для спортсменов, строителей.
Воскресенье, 22 июля, для Скорпионов окажется очень опасным днем. Венера будет в секстиле с Юпитером, так что любые покупки лучше отложить. Адаптироваться к проблемам и неурядицам будет крайне сложно. Не стоит менять обстановку в этот день, покупать что-то, браться за новые дела.
Стрелец
Юпитер и Нептун — два главных финансовых помощника Стрельцов. 20 и 22 июля они будут максимально активными. В эти дни можно смело начинать новые дела, вести переговоры о повышении зарплаты, искать новых клиентов и заниматься поисками новых увлечений. Астрологи рекомендуют Стрельцам избавляться от ограничений, которые мешают им разбогатеть. Очень часто причиной наших бед являются мысли — именно с ними лучше работать в эти два дня.
Меркурий будет активен в понедельник. Он может принести массу проблем Стрельцам, которые постараются найти новый путь решения своих финансовых проблем. 16 июля лучше следовать правилам и опасаться сплетен, слухов и лицемерия. На работе возможны скандалы, так что не показывайте свои пороки и слабости окружающим.
Козерог
16 и 20 июля сразу два главных помощника Козерогов будут максимально активными. Речь идет о Сатурне и Марсе. Эти две планеты помогут Козерогам решить основные финансовые и рабочие проблемы. Найти выход из сложной ситуации также помогут три эффективных способа. Понедельник и пятница будут наиболее продуктивными и созидательными в плане энергетики днями.
Меркурий, главный антагонист Козерогов, будет активен в понедельник, но ему не хватит сил для того, чтобы сделать это день поистине опасным. Представителям этого Знака лучше стараться не выезжать из города надолго в этот день, не брать взаймы и не тратить слишком много денег.
Водолей
Сатурн и Нептун принесут успех Водолеям. Произойдет это 16 и 20 июля. В эти дни финансовая удача посетит жизнь представителей этого воздушного Знака Зодиака, повысив шансы на успех в творческих делах. Физические нагрузки лучше на это время отложить. Астрологи советуют быть максимально самостоятельными и не зависеть от мнения окружающих. Желательно не обращать внимания на критику в эти дни.
В остальные дни планеты будут благосклонны к Водолеям, но особой удачи не подарят, поэтому лучше не рисковать и не ввязываться в авантюры. Астрологи советуют не обращаться за помощью к окружающим на этой неделе. Интуиция Водолеев будет более обостренной, так что чаще прислушивайтесь к голосу сердца и расширяйте свою зону комфорта.
Рыбы
Проблемы с деньгами у Рыб могут наступить в последние три дня недели, когда Луна окажется ослабленной в Знаке Скорпиона. Если в жизни наступит черная полоса, спасти Рыб сможет только здравый смысл и умение просить помощи у близких. Астрологи советуют Рыбам продумать запасной план действий. Любая, даже самая стандартная ситуация может обернуться проблемами и неурядицами.
Еще один опасный день для Рыб — понедельник. Меркурий будет находиться в двойном усиливающем аспекте, который может принести представителям водного Знака огромные проблемы в делах, связанных с деньгами и работой. 16 июля может стать временем протеста, грубости и волнений. Эмпатия и чувствительность Рыб могут возрасти многократно.