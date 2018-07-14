«Только не торопитесь в роддом»: Анна Седокова похвасталась дорогим подарком

"Любовь удивительна. Когда она есть, она может возвысить тебя над всеми, проблемы кажется мелочью, препятствия незначительными и цель единственно верный.

Но вдруг, когда она исчезает, становится неимоверно пусто. Кажется, что мир, который ещё недавно был таким ласковым, стал чужим без его сообщений... Навсегда ли это. В космос ты, в космос я", – неоднозначно подписала фото звезда, при этом улыбаясь на снимке.

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Jul 13, 2018 at 5:03am PDT

Поклонники Ани восхитились цветами и не стали сдерживать эмоции: "Как красиво", "Вот это букетик", "Цветов много не бывает, супер!!!", "Миллион алых роз...эх, мечты мечты :-) просто шикарно!", "Мечта любой девушки...такой букет получить".