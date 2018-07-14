«Только не торопитесь в роддом»: Анна Седокова похвасталась дорогим подарком

Певица Анна Седокова похвасталась на своей странице в Instagram шикарным букетом цветов. На фото певица позирует в белом халате, а на кровати лежат пять огромных букетов красных роз, пишет Сегодня.
"Любовь удивительна. Когда она есть, она может возвысить тебя над всеми, проблемы кажется мелочью, препятствия незначительными и цель единственно верный.
Но вдруг, когда она исчезает, становится неимоверно пусто. Кажется, что мир, который ещё недавно был таким ласковым, стал чужим без его сообщений... Навсегда ли это. В космос ты, в космос я", – неоднозначно подписала фото звезда, при этом улыбаясь на снимке.
Поклонники Ани восхитились цветами и не стали сдерживать эмоции: "Как красиво", "Вот это букетик", "Цветов много не бывает, супер!!!", "Миллион алых роз...эх, мечты мечты :-) просто шикарно!", "Мечта любой девушки...такой букет получить".
Однако были и те, кто в комментариях начал шутить о новом возлюбленном Седоковой и четвертом ребенке: "Ооо, норм мужик, можно 4 родить от него", "Только не торопитесь в роддом", "Цветы – это ещё не любовь", "Он наверное родом из Голландии?", "Круче, король Нидерландов)", "Скоро ещё одно дитятко родится)", "Ждём четвёртого ребёнка без отца".