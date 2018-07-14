Опять за свое? Тарасова застали с королевой красоты в ночном клубе

Пока все поклонники пары Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко с нетерпением ждут новостей и подробностей о родах жены футболиста, сам он был замечен на светском мероприятии в компании с "мисс Дубаи" и победительницей множества других конкурсов красоты Кристиной Замир. Фотографию в публичный доступ выложила сама модель.

"Бузова, прости @buzova86, но в жизни он намного лучше (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок девушка. Поклонники тут же стали рассуждать в комментариях о том, что с Кристиной Замир Дмитрий Тарасов составляет более гармоничную пару, нежели со своей новой женой Анастасией Костенко.

A post shared by Model (@zamirkristi) on Jul 10, 2018 at 7:42pm PDT

Некоторые комментаторы напрямую спросили у модели, была ли между ней и футболистом интимная близость. Несмотря на то, что девушка не проигнорировала вопрос, а наоборот, лишний раз сконцентрировала на нем внимание своих подписчиков, давать однозначный ответ она отказалась. "Это уже личное, которое никогда не будет публичным", – объяснила она.

A post shared by Model (@zamirkristi) on Feb 4, 2018 at 2:01pm PST