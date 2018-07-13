Эмили Ратаковски впервые после свадьбы показала кольцо, и есть одна странность

Эмили Ратаковски вышла замуж около пяти месяцев назад. За американского продюсера и актёра Себастьяна Бир-Маккларда, с которым встречалась всего несколько недель. Предложение парень сделал внезапно. Пара сидела в ресторане Minetta Tavern, и Себастьян задал Эмили главный вопрос. Но она засомневалась, так как у возлюбленного не было помолвочного кольца. Тот выкрутился довольно ловко: сделал украшение из подручных материалов. И у девушки пропали шансы и дальше оставаться свободной.

ФОТО: Instagram / Instagram

"Он взял скрепку, которой был зажат счёт, и сделал мне кольцо, которое я действительно считала очень романтичным", - поделилась модель.

На свадьбе влюблённые обменялись простыми золотыми обручальными кольцами, которое тоже можно видеть на пальце Эмили на фото. И только теперь девушка наконец показала 18,4 млн подписчиков в "Инстаграме" помолвочное кольцо, которое она разрабатывала вместе с Себастьяном. На нём сверкают два огромных бриллианта: один квадратный, другой напоминает форму капли или сердца. Эмили продемонстрировала украшение в том числе на фоне своего мужа. А потом задумчиво поднесла руку к лицу. Поклонники оценили дизайн, но некоторых он всё же немного смутил.

ФОТО: Instagram / Instagram