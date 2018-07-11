Костенко родила дочь безработному Тарасову, радостный отец тут же показал малышку подписчикам (ФОТО)

Малышка появилась на свет в подмосковном «Лапино».

«Моя любимая, спасибо тебе за новое звание мое. Друзья, в эти минуты я стала бабушкой. Эмоции зашкаливают, это непередаваемые чувства. Добро пожаловать в этот мир, моя внученька», – написала новоиспеченная бабуля в Instagram.

«Поздравляем ребят от всего сердца!» – добавила женщина.

К поздравлениям от тещи футболиста присоединились и пользователи соцсети. «Дай бог мира и любви вашей семье!», «Здоровья малышке и мамочке!», «С новым статусом, родители!» – высказались фолловеры.

Супруги задолго готовились к рождению дочери – в частности, обустроили детскую комнату. Дизайном и выбором мебели с любовью занималась сама Анастасия. Всеми нюансами девушка делилась с подписчиками в своем микроблоге.

Напомним, ранее сообщалось о том, что появление малыша в элитном роддоме обойдется клиентам минимум в миллион рублей (почти 14 000 евро). При этом накануне родов Анастасии футбольный клуб «Локомотив» отказался продлевать контракт с Дмитрием. Таким образом, Тарасов остался буквально без работы перед радостным и ответственным для семьи событием.