«Мать детей», - музыкант Танель Падар недавно поделился в своем Instagram скриншотом, на котором он переименовал свою жену Лорен в телефоне.
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СКРИНШОТЫ ⟩ «Я знаю, что вы проводили время вместе...» Перед объявлением о разводе Танель Падар обнародовал пикантные подробности личной жизни
Вчера, 25 мая, вечером стало известно, одна из самых известных пар Эстонии рассталась. Лорен Падар призналась, что они с Танелем Падаром не живут вместе с января этого года. Однако до этого в соцсетях появились музыканта странные скриншоты.