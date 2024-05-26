Вс, 26.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

СКРИНШОТЫ «Я знаю, что вы проводили время вместе...» Перед объявлением о разводе Танель Падар обнародовал пикантные подробности личной жизни

Limon.ee
Copy
Лорен и Танель Падар.
Лорен и Танель Падар. Фото: Konstantin Sednev

«Мать детей», - музыкант Танель Падар недавно поделился в своем Instagram скриншотом, на котором он переименовал свою жену Лорен в телефоне.

Вчера, 25 мая, вечером стало известно, одна из самых известных пар Эстонии рассталась. Лорен Падар призналась, что они с Танелем Падаром не живут вместе с января этого года. Однако до этого в соцсетях появились музыканта странные скриншоты.

Читайте также

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх