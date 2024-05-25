ФОТО И ВИДЕО Кто вы, маска?! Венецианский карнавал ярко ворвался в Таллинн

В субботу, 25 мая, в столичном парке Лёвенру собралось много народа. В карнавальную Венецию этот живописный уголок нашей столицы, окруженный со всех сторон водными каналами, превращается уже в двенадцатый раз. С погодой тоже повезло, и хотя единичные капли с неба падали, проливной дождь столицу обошел стороной.

«В отличие от прошлого года, в этом упор делается на песенное итальянское искусство - много песен звучит на итальянском языке, - говорит основатель «Венецианского карнавала в Таллинне» Вадим Анцупов. - В этом году у нас участвует 54 костюма, а это новые, необычные образы. Планка все выше и выше с каждым годом становится».

На вопрос журналиста, неужели участники своими костюмами до сих пор удивляют, ведь карнавал проходит в Таллинне уже в двенадцатый раз, организатор отвечает уверенно: «Конечно! Если бы не удивляли, я бы уже прикрыл эту лавочку!»

Помимо жителей Эстонии представили публике свои смелые карнавальные идеи и гости из Латвии.

«Мое внимание привлекают, конечно, яркие костюмы с какими-то дополнительными деталями - крыльями или необыкновенными сумочками, веерами, - признается член жюри конкурса лучшего карнавального костюма, искусствовед Эвелина Ведом.

Конкурсанты международного фестиваля подготовились на славу. На каждом шагу можно было встретить загадочные венецианские маски: средневековых красавиц, диско-черепа, роскошного павлина, шальную императрицу, заморских шейхов, морских красавиц и других фантастических персонажей. Пожаловал в этом году на карнавал и красный дракон со своим маленький дракошей - чихуа-хуа в карнавальном костюме, и даже украинская Мавка.

Конечно, практически ни один венецианский карнавал, как и в Венеции, так и в Таллинне не обходится без Чумного доктора. Хотите познакомиться с яркими участниками двенадцатого «Венецианского карнавала в Таллинне» поближе? Смотрите наш видеорепортаж!