Один изобретательный мужчина решил узнать, что происходит с багажом после регистрации. Он прикрепил камеру GoPro к своему чемодану и наблюдал за его путешествием.

Впрочем, будут разочарованы те зрители, которые надеялись увидеть, как сотрудники аэропорта небрежно бросают багаж, поскольку этот ролик на самом деле не содержит никаких таких событий. Чемодан этого путешественника спускается вниз серией конвейерных лент, прежде чем его загрузят в самолет.