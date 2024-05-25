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ВИДЕО Пассажир прикрепил камеру к багажу, чтобы увидеть, что происходи после его сдачи в аэропорту (1)

Limon.ee
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Багаж. Иллюстративный снимок.
Багаж. Иллюстративный снимок. Фото: Toomas Huik.

Регистрация багажа в аэропорту является одной из самых стрессовых частей поездки за границу. Нередко путешественники получают побитый чемодан в пункте назначения, а в некоторых случаях даже ограбленный, пишет ТСН.

Один изобретательный мужчина решил узнать, что происходит с багажом после регистрации. Он прикрепил камеру GoPro к своему чемодану и наблюдал за его путешествием.

Соответствующий ролик он опубликовал на YouTube-канале Click On Detroit's.

Впрочем, будут разочарованы те зрители, которые надеялись увидеть, как сотрудники аэропорта небрежно бросают багаж, поскольку этот ролик на самом деле не содержит никаких таких событий. Чемодан этого путешественника спускается вниз серией конвейерных лент, прежде чем его загрузят в самолет.

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