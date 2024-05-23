Поездка пошла не по плану: туристов из Эстонии ждал неприятный сюрприз по приезде на отдых

До покупки путевки в Тунис турфирма прислала Дмитрию ваучер и инфолист, в котором было указано, что на месте, в зависимости от выбранного мной отеля (три звезды или выше), взимается туристический налог в размере 0.90 центов в день с человека.

«По приезде в отель в Тунисе мы столкнулись с интересной ситуацией: на стойке регистрации с нас попросили 18 евро с каждого, хотя должно было быть 6 евро и 30 центов. Получается на 12 евро больше. Мы с туристами, которые заселились вместе со мной в данный отель, обратились напрямую к представителям Coral Travel в Тунисе, но проблему так решить и не удалось», - рассказывает Дмитрий.