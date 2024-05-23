В редакцию Limon.ee обратился разочарованный житель Эстонии, который пять дней назад отправился в долгожданный отпуск в Тунис. Путевку он с попутчиками покупал через турфирму Coral Travel, к которой у туриста и возникли вопросы.
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Поездка пошла не по плану: туристов из Эстонии ждал неприятный сюрприз по приезде на отдых
До покупки путевки в Тунис турфирма прислала Дмитрию ваучер и инфолист, в котором было указано, что на месте, в зависимости от выбранного мной отеля (три звезды или выше), взимается туристический налог в размере 0.90 центов в день с человека.