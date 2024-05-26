Синоптик Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак поделился с пользователями социальных сетей тем, что впервые увидел смерч. Смотрите фотографии!
ФОТО ⟩ «Также были видны вспышки молний!» Синоптик Кайро Кийтсак впервые стретился с торнадо в Ляэне-Вирумаа
«Моя первая встреча с торнадо в деревне Авандузе в Ляэне-Вирумаа в 15.36 (25.05.2024)», - пишет о своем необычном опыте синоптик Кайро Кийтсак в социальных сетях.
Смерчь спустился из облака на землю, а затем начал поднимать пыль с поля, объясняет Кийтсак. «Вдалеке также были видны вспышки молний», - поясняет он, добавляя: «Это не следует путать с обычным пыльным вихрем, который возникает в солнечную погоду, когда земля сильно прогревается».
«Формирование грозовых облаков набирает обороты», - написал вчера, 25 мая, днем в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак.
Вы можете следить за формированием и движением дождевых зон на грозовой карте метеослужбы ЗДЕСЬ.