ФОТО «Также были видны вспышки молний!» Синоптик Кайро Кийтсак впервые стретился с торнадо в Ляэне-Вирумаа

«Моя первая встреча с торнадо в деревне Авандузе в Ляэне-Вирумаа в 15.36 (25.05.2024)», - пишет о своем необычном опыте синоптик Кайро Кийтсак в социальных сетях.

Смерчь спустился из облака на землю, а затем начал поднимать пыль с поля, объясняет Кийтсак. «Вдалеке также были видны вспышки молний», - поясняет он, добавляя: «Это не следует путать с обычным пыльным вихрем, который возникает в солнечную погоду, когда земля сильно прогревается».