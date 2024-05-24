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«Один такой попал по моей машине!» Жительница Эстонии утверждает, что по городу ездит «пулемет»

Трийн Роос
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Центр города Валга с высоты птичьего полета. Парк Сяде и Центральная библиотека.
Центр города Валга с высоты птичьего полета. Парк Сяде и Центральная библиотека. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Жительница Валга утверждает, что кто-то ездит по городу на запредельных скоростях, создавая опасность для других автомобилей и людей. «Камни летят во все стороны. Один такой камень попал по моей машине», - говорит она.

В группе Valga kodanik в Facebook жительница Валга Марго пишет, что в их горде есть человек, который занимается работами по благоустройству, и водитель газонокосилки не уделяет достаточно внимания тому, чтобы никого не задело камнями во время его движения.

«По городу передвигается "пулемет". Он носится, как гонщик "Формулы-1". Неважно, есть ли на улице люди или машины. Камни летят во все стороны. Он с удовольствием резко входит в повороты. Один такой камень вчера попал по моей машине. Движение (всех видов), вероятно, должно останавливаться, когда он едет. Такой прекрасный персонаж. К кому обратиться?», - говорит Марго, которая хотела бы, чтобы водитель был более внимательным.

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