«Один такой попал по моей машине!» Жительница Эстонии утверждает, что по городу ездит «пулемет»

В группе Valga kodanik в Facebook жительница Валга Марго пишет, что в их горде есть человек, который занимается работами по благоустройству, и водитель газонокосилки не уделяет достаточно внимания тому, чтобы никого не задело камнями во время его движения.

«По городу передвигается "пулемет". Он носится, как гонщик "Формулы-1". Неважно, есть ли на улице люди или машины. Камни летят во все стороны. Он с удовольствием резко входит в повороты. Один такой камень вчера попал по моей машине. Движение (всех видов), вероятно, должно останавливаться, когда он едет. Такой прекрасный персонаж. К кому обратиться?», - говорит Марго, которая хотела бы, чтобы водитель был более внимательным.