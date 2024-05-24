Жительница Валга утверждает, что кто-то ездит по городу на запредельных скоростях, создавая опасность для других автомобилей и людей. «Камни летят во все стороны. Один такой камень попал по моей машине», - говорит она.
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«Один такой попал по моей машине!» Жительница Эстонии утверждает, что по городу ездит «пулемет»
В группе Valga kodanik в Facebook жительница Валга Марго пишет, что в их горде есть человек, который занимается работами по благоустройству, и водитель газонокосилки не уделяет достаточно внимания тому, чтобы никого не задело камнями во время его движения.