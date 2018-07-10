Вот так новость! После развода Эвелина Бледанс закрутила роман с молодым актером

Эвелина Бледанс закрутила роман с Аристархом Венесом, звездой сериалов «Кадетство» и «Кремлевские курсанты». Актеры провели вместе время на фестивале в Крыму. Свои теплые чувства друг к другу звезды не скрывают, а разница в возрасте в 21 год их совсем не смущает, пишет СтарХит.
Как стало известно, сердце телеведущей снова несвободно. Эвелина счастлива в отношениях с молодым возлюбленным – им стал 28-летний актер, известный по сериалам «Кадетство» и «Кремлевские курсанты», Аристарх Венес. На прошлой неделе звезды вместе приехали на фестиваль «Алые паруса Артека», который проходил в Крыму в 26-й раз. До этого парочку поймали за поцелуями на Красной площади, куда Бледанс пришла поддержать артиста во время футбольного матча.
«Эвелина и Аристарх давно знакомы, они вместе заняты в спектакле «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов». Причем по сюжету играют любовников. На этой почве и сблизились. Разница в возрасте их нисколько не волнует, да и интересы общие. Оба легкие на подъем, любят поприкалываться. Аристарх прекрасно общается с сыном Эвелины»малышом Семочкой, обожает проводить с ним время, играть», – рассказали «СтарХиту» в окружении пары.
И Венес, и Бледанс недавно пережили расставание со вторыми половинками. Актриса год назад разошлась с супругом Александром Семиным после семи лет отношений – тот не выдержал публичности жены. Аристарх же долгое время встречался с фотографом Анной Горбачевой, разрыв с которой переживал очень болезненно.
Эвелина прокомментировала свои отношения с Аристархом коротко.
«В личной жизни у меня все хорошо. Мы с Аристархом прекрасно проводим время и на сцене, и за ее пределами», – сказала актриса СтарХиту.