Анна Седокова и Максим Чернявский решили вопрос об опеке над дочерью

Анна Седокова и Максим Чернявский развелись после двух лет официального брака в 2013 году, а взаимные претензии прозвучали только в прошлом году. Тогда артистка заявила, что бизнесмен хочет отобрать у нее дочь Монику и лишить родительских прав. По решению последнего суда мама и ребенок встречались в присутствии социальных работников, потому что Анна не является гражданкой США. Адвокаты переживали, что звезда могла увездти ребенка.

Но бывшим супругам все-таки удалось уладить конфликт и договориться. Как сообщила мать Чернявского Марина, мировое соглашение наконец-то подписано, и совсем скоро Седокова увидит свою дочь. Более того, судя по всему, Анна готовит для дочери большой праздник в честь дня рождения. Где будет проходит торжество - на Кипре, куда девочка летит к бабушке, или в Москве, где сейчас ее мама, пока неизвестно.

«Счастье есть и я тоже очень счастлива, мировое соглашение подписано! Моника уже в самолете, летит на Кипр, ко мне. А 19 июля будет большой праздник, Моне 7 лет, и мама готовится праздновать. Я уверена, это будет что-то грандиозное для Манюни, ее мама это умеет. Думаю, вы все это увидите на ее страничке. Спасибо всем, кто помогал мне, поддерживал, правда, мне было очень тяжело, спасибо огромное, добра вам», – написала Марина Чернявская.

Согласно комментариям Марины, по этому соглашению, опеку поделили поровну между родителями. «Окончательный текст соглашения я еще не видела, но знаю, опека 50 на 50, учиться Мона будет в США, никаких мониторов при встречах с мамой, каникулы, в основном, с мамой», – написала Чернявская.