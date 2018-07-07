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Возмутительно: хвастун Николай Басков привел в ярость фанатов ФОТО!

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Николай Басков

ФОТО: Nina Zotina/Sputnik/Scanpix

Николай Басков взбесил фанатов. Поклонникам не понравилось его хвастовство. Уже достаточно давно в интернет-пространстве считается дурным тоном демонстрировать пакетики-коробочки с логотипами дорогих известных фирм. 

Видимо, Николай Басков, не в курсе этого. Артист продемонстрировал фанатам свои покупки, сфотографировавшись с фирменными пакетами Dolce & Gabbana в руках. Взбешенные поклонники набросились на Баскова с критикой. Его назвали «барахольщиком» и пристыдили за то, что он дразнит простых людей, пишет 7d.org.ua.

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