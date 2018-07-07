Возмутительно: хвастун Николай Басков привел в ярость фанатов ФОТО!
7. июль 2018, 13:13
Николай Басков взбесил фанатов. Поклонникам не понравилось его хвастовство. Уже достаточно давно в интернет-пространстве считается дурным тоном демонстрировать пакетики-коробочки с логотипами дорогих известных фирм.
Видимо, Николай Басков, не в курсе этого. Артист продемонстрировал фанатам свои покупки, сфотографировавшись с фирменными пакетами Dolce & Gabbana в руках. Взбешенные поклонники набросились на Баскова с критикой. Его назвали «барахольщиком» и пристыдили за то, что он дразнит простых людей, пишет 7d.org.ua.