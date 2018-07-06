Тарзан уже не тот: стриптизер с позором провалился

Однако на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Глушко объявил об отмене. "До последнего планировал, а потом все отменилось. Я долго держал эти даты, хотя у меня были другие предложения, которые я упустил. Мне написали из Ейска, что билеты не продаются, так как я якобы это дело "слил", – пожаловался извиняющийся Сергей.

Примечательно, что один из организаторов гастролей Алексей Царицынский выдвинул другую версию. По его словам, причина провала в низких продажах билетов. "Мы не собрали кассу. Это же коммерческое предприятие. Мы, как организаторы, вложились в рекламу, а теперь терпим убытки. Конечно, это не огромные суммы, так как я работаю с небольшими городами, там ценники ниже, но все равно около 50 тысяч мы уже потеряли", – приводит слова Царицынского Starhit.