Обречены на богатство: названы самые обеспеченные знаки Зодиака

Овен

Овны и деньги – понятия очень совместимые. Более того, деньги к Овнам питают даже большую любовь, чем Овны к ним. Поэтому денежки буквально ходят за ними следом, и норовят поселиться именно в их кошельке. А все потому, что Овны очень рисковые натуры. Они часто вовлекаются в финансовые авантюры и выходят победителями. Большие деньги любят грамотных авантюристов, пишет Сегодня.

Телец

Тельцы очень падки на деньги. Счастье этого знака зависит ни сколько от количества сбережений и обильности материальных благ, сколько от того, чтобы деньжат и всего, что на них можно купить, было побольше, чем у близкого окружения.

Тельцы умеют "крутить финансы" и жить в полном достатке, но вот заработать денег столько, чтобы стать богом финансового Олимпа, получается лишь у немногих из них.

Близнецы

Близнецы чаще всего не становятся богачами не потому, что не умеют делать деньги (с этим у них как раз все в полном порядке), а потому, что не умеют их копить и рационально тратить. Как только у Близнецов появляются мало-мальски ощутимая сумма, они тут же спускают ее на очень важное, с их точки зрения, дело. Удивительно, как им удается урвать значительную часть мирового богатства, которое, как утверждает астрологическая статистика, по большей части приходится на долю именно этого знака зодиака?

Рак

Раки бережливы, аж до скупердяйства. Свои сбережения они начинают копить, когда задумываются о "черном дне", а потом увлекаются накопительством так, что копилка непомерно толстеет и начинает выплевывать лишнее. Конечно, у Раков лишнего не бывает. Они непременно найдут выгодное применение своим копеечкам, от чего всегда живут в полном достатке.

Вот тогда Раки начинают вкладывать деньги в благотворительность. Почему вкладывать? Да потому что и здесь ожидают получить выгоду в виде славы и признания.

Лев

Львы всегда стремятся выглядеть роскошно и производить впечатление состоятельного человека. Но здесь ключевым моментом выступает стремление Львов скорее не быть богатыми, а казаться таковым. Богатство не всем достается в наследство, а чтобы его заработать, нужно изрядно потрудиться. Львам же некогда! Ведь кому-то и на троне восседать нужно. И неважно, что трон картонный – немного золотого напыления, удачный ракурс, свет, грозная надпись "Лев" – и его мало кто отличит от настоящего. Но Лев также умеет заводить связи. А там, где связи, там будут и деньги.

Дева