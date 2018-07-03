46-летнюю звезду «Свадьбы в Малиновке» убил рак

Актриса Ольга Лозовая скончалась от рака. Как рассказала близкая подруга артистки Алла Семак, звезда «Свадьбы в Малиновке» скрывала страшную болезнь даже от близких, пишет EG.

По словам Семак, Лозовая избегала прямых разговоров на тему болезни и не вспоминала на публике о своем недуге. Только родные знали, что происходит с актрисой.

«Это так неожиданно, очень больно и безумно тяжело. Мы пытались не говорить на эту тему, хотя, наверное, надо было – ей бы стало легче», – сообщила Семак.

Подруга Ольги отметила, что в Театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга могут возникнуть проблемы из-за смерти Лозовой: актриса исполняла главные роли, и найти замену будет непросто. У нее нет замен. Как теперь будут существовать спектакли, где она играла главные роли, я не знаю. Говорят, что незаменимых нет. Это неправда. Каждый индивидуален, и заменить Олечку будет очень тяжело. Я всегда любила и буду ее любить, – подчеркнула Алла Семак.

Информацию о неизлечимом заболевании подтвердил генеральный директор театра Юрий Шварцкопф. «Мы знали, что Оля давно и серьезно болела. Мы помогали ей выкарабкаться и финансово, и морально. Считали, что пик неприятностей пройден, но в субботу на скорой ее увезли в больницу, а в воскресенье ее не стало. Для нас это шок, мы все в глубоком трауре, нокдауне», – признался он.

Напомним, что Ольга Лозовая умерла 2 июля. Ей было 46 лет. Похоронят актрису в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. Место и время проведения гражданской панихиды еще не согласованы, передает EG.ru.