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  • Она сказала: «Да»! Танель Падар сделал возлюбленной предложение

Она сказала: «Да»! Танель Падар сделал возлюбленной предложение ФОТО!

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ФОТО: / POSTIMEES

Эстонский певец Танель Падар поделился в Instagram радостной новостью: музыкант сделал предложение своей девушке Лаурен Виллманн!

«Когда несколько месяцев планируешь, что сделаешь это 30 июня, но подходящий момент наступает раньше… Представляю вам свою невесту!», - написал певец в комментарии к снимку с Лаурен.

 

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Очевидно, новостью с подписчиками он решил поделиться немного позже. Впрочем, на него никто не обиделся. Поклонники рассыпались в поздравлениях и пожелали паре долгих и счастливых лет вместе. 

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