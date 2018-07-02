Она сказала: «Да»! Танель Падар сделал возлюбленной предложение

«Когда несколько месяцев планируешь, что сделаешь это 30 июня, но подходящий момент наступает раньше… Представляю вам свою невесту!», - написал певец в комментарии к снимку с Лаурен.

Очевидно, новостью с подписчиками он решил поделиться немного позже. Впрочем, на него никто не обиделся. Поклонники рассыпались в поздравлениях и пожелали паре долгих и счастливых лет вместе.