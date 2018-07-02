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Рука призрака дотронулась до ребенка через четыре дня, как отец вернулся с того света Жуткое фото...

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ФОТО: Chris Downing / Caters News / Caters News Agency

Родственники сделали фотографию на память, но, приглядевшись как следует, заметили нечто похожее на руку, пишет Лайф.

Испуганный отец заметил на семейной фотографии руку призрака, которая лежит на колене у сына. Снимок был сделан всего через четыре дня после того, как глава семейства вернулся с того света. Бывший наркоман Крис Даунинг в результате передозировки был на грани жизни и смерти. И теперь 43-летний отец двоих детей боится, что, возможно, это он притащил с собой нечто из загробного мира, сообщает The Sun.

ФОТО: Chris Downing / Caters News / Caters News Agency

Сейчас Крис абсолютно чист, однако в 2012 году парамедики нашли его полностью синим и без сердцебиения. Однако произошло чудо, и он ожил, после чего начал свой путь к восстановлению, переехав из Висконсина в Арканзас.

ФОТО: Chris Downing / Caters News / Caters News Agency

Перед отъездом Крис забронировал номер в местном отеле, в который пришла его жена с двумя детьми. Родственники решили сделать фотографию на память, но безобидный снимок напугал всю семью. Дочка позвонила Крису через неделю. Не переставая плакать, она рассказала, что на снимке проявилась чья-то рука.

ФОТО: Chris Downing / Caters News / Caters News Agency

"Я понятия не имел, какого чёрта произошло. Я испугался и показал сыну. Он сразу же расплакался и побежал в свою комнату. Ещё неделю он думал, что призрак его преследовал. Ему было всего 11, когда нечто коснулось его ноги", - сказал он. 

Крис опубликовал фотографию только сейчас, убедившись, что с его семьей все в порядке.

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