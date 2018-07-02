Рука призрака дотронулась до ребенка через четыре дня, как отец вернулся с того света

Родственники сделали фотографию на память, но, приглядевшись как следует, заметили нечто похожее на руку, пишет Лайф.
Испуганный отец заметил на семейной фотографии руку призрака, которая лежит на колене у сына. Снимок был сделан всего через четыре дня после того, как глава семейства вернулся с того света. Бывший наркоман Крис Даунинг в результате передозировки был на грани жизни и смерти. И теперь 43-летний отец двоих детей боится, что, возможно, это он притащил с собой нечто из загробного мира, сообщает The Sun.
Сейчас Крис абсолютно чист, однако в 2012 году парамедики нашли его полностью синим и без сердцебиения. Однако произошло чудо, и он ожил, после чего начал свой путь к восстановлению, переехав из Висконсина в Арканзас.
Перед отъездом Крис забронировал номер в местном отеле, в который пришла его жена с двумя детьми. Родственники решили сделать фотографию на память, но безобидный снимок напугал всю семью. Дочка позвонила Крису через неделю. Не переставая плакать, она рассказала, что на снимке проявилась чья-то рука.
"Я понятия не имел, какого чёрта произошло. Я испугался и показал сыну. Он сразу же расплакался и побежал в свою комнату. Ещё неделю он думал, что призрак его преследовал. Ему было всего 11, когда нечто коснулось его ноги", - сказал он.
Крис опубликовал фотографию только сейчас, убедившись, что с его семьей все в порядке.